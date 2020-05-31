YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sultanbeyli yaşlılarına sahip çıkıyor

Sultanbeyli yaşlılarına sahip çıkıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi”, Sultanbeyli’de ikamet eden yardıma muhtaç 65 yaş ve üstü yaşlılara sosyal destek sağlıyor.Covid-19 salgının başlamasıyla birlikte ilçedeki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yüzlerce vatandaşı ziyaret ederek gıda ve hijyen seti yardımında bulunuldu.

Sultanbeyli yaşlılarına sahip çıkıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi”, Sultanbeyli’de ikamet eden yardıma muhtaç 65 yaş ve üstü yaşlılara sosyal destek sağlıyor.
Covid-19 salgının başlamasıyla birlikte ilçedeki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yüzlerce vatandaşı ziyaret ederek gıda ve hijyen seti yardımında bulunuldu. Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30-31 Mayıs tarihlerinde de onlarca evi ziyaret ederek, kuru gıda, kahvaltılık, sebze-meyve ve hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak Darülaceze Vakfı’nın destekleriyle içerisinde kuru gıda, kahvaltılık, sebze-meyve olan gıda paketleri ile içerisinde kolonya, sabun, kağıt havlu, şampuan, sabun, deterjan bulunan hijyen seti hazırladıklarını ve Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında bugüne kadar 135 bin TL bütçeyle 500 haneye hijyen kiti ve 200 haneye gıda yardımı dağıttıklarını belirtti.
Normalleşme sürecine girilen şu günlerde kontrollü sosyal hayat kapsamında tedbirleri sıkı tuttuklarını belirten Kaymakam Kubilay, “Bu salgını kişisel temizliğimize ve çevresel temizliğe dikkat ederek yenebiliriz. Hep birlikte Devletimizin aldığı tedbirlere sıkı bir şekilde uyarsak bu salgını en az hasarla atlatabilir ve eski günlerimize daha hızlı bir şekilde dönebiliriz” dedi.
Kubilay açıklamasının devamında, “Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç büyüklerimizin her zaman hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya ve Darülaceze Vakfı’na teşekkür ediyorum" dedi.

Sultanbeyli yaşlılarına sahip çıkıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREski fotoğraflarına yorum yağdı!Eski fotoğraflarına yorum yağdı!
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:28
Öğle
13:07
İkindi
17:05
Akşam
20:36
Yatsı
22:23

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Cuma namazı için 10 bin seccade dağıtılacak

Cuma namazı için 10 bin seccade dağıtılacak

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı

Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.