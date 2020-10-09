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Sultanbeyli’de cami girişlerine el dezenfektan üniteleri yerleştirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.10.2020 18:43 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı ilçe genelinde toplu alanları sık sık dezenfekte eden Sultanbeyli Belediyesi, camilerin girişlerine el dezenfektan üniteleri yerleştirdi.Sultanbeyli’de korona virüs ile mücadele etkin şekilde devam ediyor.

Korona virüse karşı ilçe genelinde toplu alanları sık sık dezenfekte eden Sultanbeyli Belediyesi, camilerin girişlerine el dezenfektan üniteleri yerleştirdi.
Sultanbeyli’de korona virüs ile mücadele etkin şekilde devam ediyor. Eczaneler, sağlık kuruluşları, okullar, PTT şubeleri, ATM’ler gibi halkın yoğun şekilde kullandığı alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Diğer taraftan Covid-19 ile mücadele kapsamında belediye ekipleri, camilerin girişlerine de el dezenfektanlarının bulunduğu üniteler yerleştirdi. Sıfır temasın bulunduğu dezenfektan üniteleri korona virüs ile mücadelede etkin rol oynayacak.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, korona virüse karşı mücadeleyi sürdürdüklerinin altını çizdi. Sultanbeyli’de düzenli olarak denetimlerin yapıldığını ve ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü hatırlatan Başkan Keskin, “İlçemizin genelinde virüse yönelik tedbirleri kesintisiz uyguluyoruz. Birçok alanda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirirken hayatımızda önemli bir yer teşkil eden camilerimizin girişlerine de el dezenfektanları yerleştirdik. Hemşehrilerimizin ibadetlerini sağlıkla yerine getirmelerini oldukça önemsiyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak salgına yönelik ilçemizde etkin bir mücadele ediyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreci vatandaş olarak tedbirlere uyarak geçirmemiz şart. Maske, mesafe ve temizliğe özen göstererek vaka sayısının azalmasını sağlamak bizim elimizde. Tedbirlere uyarak bu zorlu süreci sağlıkla atlatabiliriz” dedi.

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