Sultanbeyli’de kapsamlı koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapılması yönündeki genelde çerçevesinde Sultanbeyli ilçesinde de denetleme yapıldı. İlçe protokolünün katıldığı denetlemede, esnaflar, taksiler ve toplu taşıma araçları başta olmak üzere birçok iş yeri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge göndermişti. Bu çerçevede bugün 81 ilde denetimler yapıldı. Sultanbeyli’deki denetime; İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ve diğer ilgililer katıldı. Kaymakam Kubilay ve Başkan Keskin, vatandaşlarla sohbet ederek, korona virüs önlemleri konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.

Denetim; ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanlarında gerçekleştirildi.