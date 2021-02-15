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Sultanbeyli’de kış çalışmaları aralıksız devam ediyor

15.02.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sultanbeyli Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kar yağışının başlamasıyla teyakkuza geçerek ulaşımın aksamaması için yoğun gayret sarf ediyor.

İstanbul’da kar yağışı hafta sonu etkisini oldukça artırdı. Meteorolojinin uyarı yapmasının hemen ardından Sultanbeyli Belediyesi, kar yağışının çileye dönüşmemesi için harekete geçti. Ekipler, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı değerlendirmede, “Ekiplerimiz kar yağışının başlamasının hemen ardından ilçe genelinde yoğun bir çaba sarf etti. Yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için 7/24 görev yaptılar. Olumsuz hava koşullarına rağmen fedakârca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün de birçok noktada çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde cadde ve sokaklarımızın genel olarak ulaşıma açık olduğunu ifade edebiliriz” dedi.

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