Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrul B. idaresindeki 34 BC 2462 plakalı otomobil, Hamidiye Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ertuğrul B. hafif yaralandı.

Otomobil, vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.



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