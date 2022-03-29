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Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü

29.03.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrul B. idaresindeki 34 BC 2462 plakalı otomobil, Hamidiye Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ertuğrul B. hafif yaralandı.

Otomobil, vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

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