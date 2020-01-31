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  4. Sultanbeyli’de mobil belediye saha ekiplerinin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi

Sultanbeyli’de mobil belediye saha ekiplerinin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Belediyesi kurduğu mobil belediye saha ekipleri ile ilçeyi sokak sokak gezerek mahallelerin ihtiyaçlarını yerine getirdi.

Sultanbeyli Belediyesi kurduğu mobil belediye saha ekipleri ile ilçeyi sokak sokak gezerek mahallelerin ihtiyaçlarını yerine getirdi. Başkan Hüseyin Keskin de ekiplerle beraber mahalleleri gezdi. Kurulan mobil saha ekiplerinin çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Sultanbeyli’de kurulan mobil belediye saha ekipleri her hafta cuma günü bir mahallede toplanıyorlar. Mobil saha ekibiyle birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de tüm gününü mahallede geçirerek okulları, muhtarlığı, sivil toplum kuruluşlarını, yardıma muhtaç aileleri ziyaret ediyor. Mahallede toplanan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına başladı. Ekiplerin hummalı çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.

Konuyla ilgili konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sokak sokak Sultanbeyli projemiz kapsamında bugün Battalgazi Mahallesi’ndeyiz. Çalışma arkadaşlarımızla buluştuk. Günlerini tebrik ettik. Bugün yapacakları işlerde kendilerine başarılar diledik. Biz de burada gün boyu bulunacağımız mahallede çalışmalarımızı yapmak üzere ayrılacağız. Önce muhtarımızı ziyaret edeceğiz. Bir hemşerimizin evinde kahvaltımızı yapacağız. Ardından Sanayi Sitesi’nden başlamak üzere çalışmalarımızı geç saatlere kadar sürdüreceğiz. Bu anlamda çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Arzumuz mahalle mahalle bütün hemşerilerimizi ziyaret ederek bir farkındalık oluşturmak ve arkadaşlarımızla birlikte o mahalleye yoğunlaşmak” dedi.

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