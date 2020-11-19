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Sultanbeyli’de sıfır atık projesi kapsamında 495 ton atık toplandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.11.2020 20:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve İstanbul Valiliğinin koordinesinde yürütülen “Sıfır Atık” projesinde Sultanbeyli’de 495 ton atık toplandı.Sultanbeyli’de 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 299 bin 759 kilogram, 1 Ocak 2020 ile 31 Ekim 2020 tarihleri arasında toplam 195 bin 317 kilogram olmak üzere toplamda 495 bin 76 kg atık kaynağında ayrı toplandı.

Sultanbeyli’de sıfır atık projesi kapsamında 495 ton atık toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve İstanbul Valiliğinin koordinesinde yürütülen “Sıfır Atık” projesinde Sultanbeyli’de 495 ton atık toplandı.

Sultanbeyli’de 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 299 bin 759 kilogram, 1 Ocak 2020 ile 31 Ekim 2020 tarihleri arasında toplam 195 bin 317 kilogram olmak üzere toplamda 495 bin 76 kg atık kaynağında ayrı toplandı. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sultanbeyli’mizdeki tüm kamu ve özel sektör iş yerlerinde sıfır atık uygulamasını başlattık ve Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak takibini gerçekleştiriyoruz. Sıfır atık projesi sayesinde atıkların kaynağından planlı bir şekilde toplanması ve taşınmak suretiyle atık ayrıştırma merkezlerinde geri dönüşümünü sağlanmasıyla ilçemizde çok büyük bir ekonomik kaybın önüne geçmiş oluyoruz. Sıfır atık projesi sayesinde israfı önlemiş, kaynakları verimli kullanmış, atık miktarını azaltmış, oluşan atıkların geri dönüşümünü sağlayarak yarınlarımıza daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmış oluyoruz. Kurumlarımızın sıfır atık projesi kapsamında yapacakları faaliyetler ilçemizde çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm bilincinin arttırılması noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Tüm vatandaşlarımıza çağrım atıkları kaynağında ayrıştırarak hem ekonomimize hem de doğaya sahip çıkmalarıdır” dedi.

Kaymakam Kubilay, “Sıfır atık çalışmalarının yürütülmesinde büyük destek ve katkı sağlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e, Sultanbeyli Belediyesine, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarına, mahalle muhtarlarına ve okul müdürlüklerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli’de sıfır atık projesi kapsamında 495 ton atık toplandı

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