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Sultanbeyli’de Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri EBA Destek Noktalarına dönüştürüldü

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.09.2020 15:52 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle kurulan 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi Kaymakam Metin Kubilay’In talimatlarıyla EBA Destek Noktalarına dönüştürüldü.Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bilim ve teknolojinin yapay zekâya doğru hızla ilerlediği dünyada yenilikçi, girişimci çocuk ve gençlerin yetiştirilmesi ve nitelikli eğitim ortamlarının oluşturulması amacıyla 2019 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle ilçemizde 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezini hizmete açtık.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle kurulan 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi Kaymakam Metin Kubilay’In talimatlarıyla EBA Destek Noktalarına dönüştürüldü.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bilim ve teknolojinin yapay zekâya doğru hızla ilerlediği dünyada yenilikçi, girişimci çocuk ve gençlerin yetiştirilmesi ve nitelikli eğitim ortamlarının oluşturulması amacıyla 2019 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle ilçemizde 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezini hizmete açtık. Koronavirüs salgını sürecinde online eğitimin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerimize ilçemizde kurduğumuz 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezlerinin kapılarını açtık. Bunun yanında ilçemizdeki 27 okulumuzda daha EBA Destek Noktalarını hızlı bir şekilde oluşturduk. İlçemizde şuanda 33 okulumuzda EBA destek noktaları öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş oldu” dedi.
"Okullarımızda öğrencilerimizin sağlığı için tüm tedbirlerimizi aldık"
Kaymakam Kubilay konuşmasının devamında, “Sultanbeyli’de öğrencilerimizin kullanımına açtığımız 33 EBA Destek noktasında temizlik, maske ve mesafe konusundaki tüm tedbirlerimizi aldık. Öğrencilerimiz oluşturduğumuz EBA destek noktalarına gelip online derslerini rahatlıkla takip edebilirler. Akıllarına takılan soruları merkezlerde görevli olan öğretmenlerine sorabilirler. EBA noktalarının oluşturulmasında desteklerini esirgemeyen başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin’e, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile ilgili okul müdürlüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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