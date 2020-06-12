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Sultangazi Belediyesi’nden yeni spor alanları

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile ilçe genelindeki 10 okulda başlatılan basketbol sahalarının yapımını tamamlandı.
Sağlıklı nesillerin yetişmesi için “Kendine Değer Ver, Hayatında Spora Yer Ver” sloganıyla hareket eden Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde gençlerin spor yapabileceği alanlar oluşturmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, verimli vakit geçirmelerini sağlamak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile okulların bahçesine basketbol sahası kazandırıyor.
İlçe genelindeki 10 okulun bahçesinde başlatılan basketbol sahası yapım çalışmaları tamamlandı. Kısa süre içerisinde, ilçedeki parklara da yapılacak basketbol sahalarıyla bu sayının 40’a ulaşması planlanıyor. Sadece Sultangazililerin değil, İstanbulluların da uğrak noktası olan Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda bulunan spor sahaları yenilendi. 3 futbol sahası, 2 basketbol sahası ve voleybol sahası baştan sona yeniden yapıldı. İlçe genelindeki spor alanlarını yenileme çalışmaları sürerken, yeni spor sahalarının da en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

"Sağlıklı bir nesil için spora önem vermeliyiz"
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençleri spora özendirecek projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Dursun, "Sporla ilgilenen çocuklarımızın önünü açmamız, onlara rahatça spor yapabilecekleri alanlar oluşturmamız gerekir. Sağlıklı ve başarılı bir nesil istiyorsak spora önem vermeliyiz. Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyor, gençler için yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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