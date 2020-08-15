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Sultangazi’de bilim çocukların ayaklarına geldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.08.2020 09:23 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi’nin Bilim Firarda Otobüsü, sokak sokak dolaşarak çocukları farklı branşlardaki bilimsel atölye etkinlikleri ile buluşturdu.

Sultangazi Belediyesi’nin Bilim Firarda Otobüsü, sokak sokak dolaşarak çocukları farklı branşlardaki bilimsel atölye etkinlikleri ile buluşturdu. Ekinlikte çocukları yalnız bırakmayan Başkan Dursun, ”Burada en önemli amacımız çocukların bilgisayar ve cep telefonlarından uzaklaşarak daha iyi bir şekilde sosyalleşmelerini ve bilimle olan iletişimlerini güçlü hale getirmek” dedi.
Sultangazi Belediyesi ’Mesafeler Bilime Engel Değil’ mottosuyla yola çıkarak küçük mucitleri bilimle buluşturuyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı alanlardaki eğitimine ara veren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, Bilim Firarda Otobüsü ile ilçe genelinde sokak sokak dolaşıyor. 6 atölye ve 11 farklı alandaki etkinliklerle küçük mucitler bir yandan öğreniyor bir yandan da eğleniyorlar.
Otobüsün ilk durağı Eski Habibler Mahallesi oldu. Otobüs çocukların bilimle iç içe olmasını sağlıyor. Matematikten astronomiye, resimden fen bilimlerine, robotik kodlamadan dramaya 6 atölye ve 11 farklı alandaki etkinliklerle çocukların eğitimden uzaklaşmasının önüne geçiliyor. Uzman eğitmeler tarafından verilen atölye eğitimlerini çocuklar, en ince noktasına kadar takip etti.
Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, veliler de hazırlanan fotoğraf ve sergi alanını gezdi. Velileri çocukların bilgisayar ve cep telefonu kullanımı konusunda uyaran Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, amacının çocukların sosyalleşmelerini ve bilimle olan iletişimlerini güçlü hale getirmek olduğunu söyledi.

“Bilim otobüsü Sultangazi’nin 15 mahallesini gezecek”
Çocukların bilgisayar ve cep telefonlarından uzakta bilim ve sanatla ilgilenmesi gerektiği belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün bilim firarda dedik. Bilim merkezimiz İstanbul’un en büyük bilim merkezlerinden bir tanesidir. Sultangazi’de 530 bin insan yaşıyor. 250 bin de 30 yaş altı genç ve çocuklarımız var. Dolayısıyla bilimi yalnızca belli alanlara hapsetmeden kendi ayaklarına götürelim istedik. Bilim otobüsü Sultangazi’nin 15 mahallesini gezerek astronomi, robotik, sanat, drama alanlarını taşıdık. Bunun yanında 5 yaş altı çocuklarımıza oryantasyon çalışmalarımız var. Burada en önemli amacımız çocukların bilgisayar ve cep telefonlarından uzaklaşarak daha iyi bir şekilde sosyalleşmelerini ve bilimle olan iletişimlerini güçlü hale getirmek” dedi.

“Buradaki etkinlikler çok güzel çok mutluyum”
Pandemi döneminde evde çok sıkıldığını söyleyen 9 yaşındaki Yasin Barhan,”Dünyadaki gezegenleri öğreniyoruz. Yıldızları öğreniyoruz. Evde otururken çok sıkıldım. Arada arkadaşlarımla dışarıya çıkıp oyunlar oynadım. Buradaki etkinlikler çok güzel çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
Etkinliklerle çok eğlendiğini söyleyen 8 yaşındaki Evrim Uyanık, “ Burada hem spor yapıyoruz hem de etkinliklere katılıyoruz. Çok eğleniyoruz. Tatilde evde derslerimi çalıştım” şeklinde konuştu.

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