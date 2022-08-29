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Sultangazi'de iş yerinden cep telefonu çalınma anı güvenlik kamerasında

29.08.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de iş yerinden cep telefonu çalınma anı güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de iş yerinden cep telefonu çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki telefon bayisine gelen şüpheli, bir süre iş yerinde dolaştı.

Çalışanların müşterilerle ilgilendiği sırada stant üzerindeki cep telefonunun alarm kablosunu söken şüpheli, ürünü alarak hızla iş yerinden ayrıldı. Alarmın çalmasıyla durumu fark eden çalışanlar güvenlik kamerasını izledi.

Stant üzerindeki bir telefonun şüpheli tarafından çalındığını gören çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Sultangazi cep telefonu hırsızlık

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