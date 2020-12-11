Sultangazi’de işletmelere korona virüs denetimi

Sultangazi‘de Covid-19 tedbirleri kapsamında taviz verilmiyor. Zabıta ekipleri alınan tedbirler kapsamında ilçede paket servis hizmeti veren işletmelerde denetimlerde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Sultangazi’de alınan önlemler sık sık denetleniyor. Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek üzere bir alışveriş merkezinde bulunan paket servisi veren işletmelerde denetim yaptı. Denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilip edilmediğine bakıldı. Ekipler, iş yerlerinde alınması gereken önlemler konusunda çalışanlara da uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde genel olarak uyarılara ve kurallara uyulduğu gözlendi. Denetimlerin sık sık devam edeceğinin uyarısı yapıldı.

İşletmelerde alınan önlemler hakkında bilgi veren Zabıta Amiri Yasemin Can “HES kodu ve ateş ölçümü yapılıyor. El dezenfekte yapıldıktan sonra sırayla en fazla 3 müşteri alınıyor. Paket servisi sabah 10.00’la akşam 20.00 saatleri arasında yapılıyor. Saat 20.00’dan sonra telefonla sipariş alınıyor” dedi.

“ Şuan 3 çeşit yemekle dönmeye çalışıyoruz”

Esnaf Ozan Durmuş “ Covid-19 olayları kapsamında maske, eldivenimize ve dezenfektana çok dikkat ediyoruz. Önceden çok fazla yemeğimiz çıkıyordu. Şuan 3 çeşit yemekle dönmeye çalışıyoruz. İnsanlar paket servisi almaktansa evlerinden getirip evlerinde yiyorlar” açıklamasına yer verdi.

