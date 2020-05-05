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Sultangazi’de "Neşeli Etkinlikler Saati"

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.05.2020 13:50 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle kalabalık iftar ve sahur programlarını erteleyen Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinliklerini online olarak sosyal medya hesapları üzerinden sürdürüyor.

Korona virüs nedeniyle kalabalık iftar ve sahur programlarını erteleyen Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinliklerini online olarak sosyal medya hesapları üzerinden sürdürüyor. SU-MEKAN eğitmenleri, iğne oyasından çini boyamaya, oyuncak yapımından çizgi film karakteri çizmeye kadar en ilgi çeken içerikleri ‘Neşeli Etkinlikler Saati’nde paylaşıyor.
Sultangazi Belediyesi, huzur ve bereket ayı Ramazan’da bir çok etkinliği online olarak ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların zamanlarını daha verimli geçirmesi ve Ramazan ruhunu yaşayabilmesi için her gün birbirinden farklı etkinlikler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Büyük küçük birçok vatandaşa hitap edecek etkinliklerden biri de; Sultangazi Kadın Kültür-Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) eğitmenlerinin hazırladığı ‘Neşeli Etkinlikler Saati’ oldu. Alanında uzman eğitmenler; tel kırma, iğne oyası, nakış, çini boyama gibi el sanatlarının püf noktalarını izleyiciye gösteriyor. Ayrıca çocuklar için evdeki malzemelerle oyuncak yapımı ve çizgi film karakteri çizmeyi gösteren içerikler de sosyal medya üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.

Ramazan boyunca etkinlikler online devam edecek
Sultangazi Belediyesi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında Ramazan boyunca; spor egzersizleri, sanat eğitim dersleri, pratik yemek tarifleri, Bilim Merkezi atölye çalışmaları, SEDA eğitim dersleri, yetenek sensin, mukabele, ozan atışmaları gibi etkinlikler Sultangazililerle buluşmaya devam edecek. Başkan Dursun sosyal medya hesaplarından online olarak ilçe sakinleri ile buluşmalar da gerçekleştiriyor.

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