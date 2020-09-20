Sultangazi’de pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

Sultangazi’de “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında “Pedallar Dönüyor Sultan Şehir Hareketleniyor” mottosuyla sağlıklı yaşam için pedallar çevrildi.

Sultangazi Belediyesi’nin “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında, “Pedallar Dönüyor Sultan Şehir Hareketleniyor” mottosuyla düzenlediği bisiklet yarışması yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı’na bisikletini alarak gelen 7’den 70’e tüm Sultangazililer alanda yer alan süslemelerle bisikletlerini süsledi. Ulaşımda bisiklet kullanımına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte bisikletseverler temiz havanın tadını çıkardı. Etkinlikte yer alan aksiyon gösterileri ise izleyenlerden tam not aldı. Program sonunda en süslü bisiklet kategorisinde birinciye tablet, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye akıllı saat hediye edilirken, Sultangazi Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarındaki çekilişlerden kazananlara da 10 bisiklet verildi.

“Bugün güzel bir etkinlik yaşamak istiyoruz”

Bisiklet yarışmasına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı’ndayız. Güzel ve serin bir hava var. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında buradayız. Bisiklet yarışımız yaklaşık 20 dakika sürecek ardından ödüllerimiz olacak. Herkes kendi bisikletini getirdi, biz onlara süsleme için malzeme verdik. Çeşitli etkinliklerimizle bugün burada güzel bir etkinlik yaşamak istiyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz. Çocuklarımızdan maskelerini muhakkak takmalarını istiyoruz. Yaklaşık 5 kilometrelik bisiklet yolu yaptık. Hem bisiklet yolumuzun açılışını yapmış olduk, hem de böyle güzel bir etkinliğe ev sahibi olmuş oluyoruz” diye konuştu.