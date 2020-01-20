Sultanlar şampiyonluğa koşuyor

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı deplasmanda Özel Hatay Doğuş Okullarını set vermeden 3-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam ediyor.

Türkiye Voleybol 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor hedefine adım adım ilerliyor. Ligin 10.haftasında Hatay’da oynadığı maçta Özel Hatay Doğuş Okullarını ilk sette 25-16, ikinci sette 25-13 ve üçüncü sette 25-12 mağlup eden OSB Teknik Koleji Atletikspor deplasmandan zaferle dönerek liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk yoluna emin adımlar ile ilerleyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor maç sonu büyük sevinç yaşayarak hanesine bir deplasmandan galibiyeti daha yazdırdı. 10’da 10 yaparak 29 puana ulaşan OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 11.haftasında evinde Adıyaman Sporder’i konuk edecek.

