Sultansuyu'nda yılbaşından bu yana 70 şampiyon adayı tay doğdu

VOLKAN KAŞİK - Malatya'da safkan Arap atlarının yetiştirildiği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesinde ocaktan bu yana 70 tay dünyaya geldi.

Akçadağ ilçesinde 1865'te 27 bin dönümlük arazide "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" ismiyle kurulan, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmede safkan Arap atları yetiştiriliyor.

Yüksek dayanıklılıkları dolayısıyla Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılan Arap atları, bugün at yarışlarının gözde ırkları arasında yer alıyor.

İşletmede son aylarda ise yeni doğumların heyecanı yaşanıyor. Yarışseverlerin bir dönem büyük beğeniyle takip ettiği "Özgünhan", "Ateştopu", "Onurkaan", "Tümözbey", "Yaşarcık", "Yelgeçen", "Alpyürek", "Özduran", "Odinhan", "Madrabaz", "Yılmabaşar" gibi atların damızlık olarak kullanıldığı işletmede, ocakta başlayan doğumlar sürüyor.

Şampiyon adayı taylar, ilk 6 ay annelerinin yanında kalıyor ve sütle besleniyor. Her gün sabah anneleriyle dışarı çıkan yavruların zarar görmemesi için işletme personeli bir an olsun gözlerini taylardan ayırmıyor.

Özel ilgiyle adeta bebek gibi bakılan taylar, uygun yaşa geldiklerinde açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

- "Geleceğin şampiyonları bu taylar arasından çıkacak"

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Olcay Akın, AA muhabirine, TİGEM'in Malatya, Bursa ve Eskişehir'deki işletmelerinde safkan Arap atı yetiştirildiğini söyledi.

İşletmede her gün yeni bir tayın gözlerini açmaya başladığını anlatan Akın, "Şu ana kadar 70 tayımız dünyaya geldi, bu taylar geleceğin şampiyon adayı. Taylarımız 1 veya 2 yıl sonra sahipleriyle buluşacak. 3 yaşında ise hipodromlarda da boy gösterecek. Geleceğin şampiyonları bu taylar arasından çıkacak." dedi.

Geçmişte şampiyonluklar yaşamış, kendini kanıtlamış safkan Arap atlarını işletmede aygır olarak kullandıklarını dile getiren Akın, "Aygırlarımız arasında yarış camiasının çok iyi bildiği Özgünhan var. Özgünhan 24 yaşına girdi, artık yaşlanmaya başladı ama işletmemizin en gözde aygırı. Bu yıl aygır kadromuzu 2 yeni bireyle güçlendirdik. İşletmemizde 11 aygır, 130 kısrakla 400 baş atımız mevcut." diye konuştu.

Akın, atlara ve taylara gözleri gibi baktıklarını anlatarak, "Ocak ayında başlayan tay doğumları nisana kadar sürecek. Bu süreçte 110 tay doğmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

