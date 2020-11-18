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Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor

BOLU HABERLERİ  | 18.11.2020 12:38 | Son Güncelleme

Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Tavşansuyu köyü mevkisinde tektonik hareketler sonucu heyelan set gölü olan Sülüklügöl'ün de bulunduğu tabiat parkı, sonbaharın gelişiyle bir başka güzelliğe büründü.

Kent merkezine 85 kilometre uzalıkta 1200 rakımda yer alan göl çevresinde bulunan ağaçlarda sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor.

Tatil için bölgeye gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, doğanın büyüleyen manzarasında fotoğraf çektirip günlerinin keyfini çıkarıyor.

Özellikle Ankara, İstanbul ve Sakarya'dan bölgeye tatil için gelenler, Sülüklügöl'ün sonbaharla birlikte doğal güzelliği ile tatilcileri cezbettiğini, keşfedilmesi gereken bir yer olduğunu ifade ediyor.

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