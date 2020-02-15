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Suluova Belediyesi Türkiye genelinde ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor

AMASYA HABERLERİ  | 15.02.2020 12:18 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinin yer altı zenginlikleri, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri konulu fotoğraf yarışması için başvurular alınmaya başladı.Suluova’nın eşsiz değerlerini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmek ve Suluova’nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Suluova Belediyesi tarafından düzenlenecek olan fotoğraf yarışması için başvurular alınmaya başladı.Tarım, hayvancılık ve sanayi ile ön plana çıkan ilçenin, her biri birbirinden kıymetli yer altı zenginliklerini, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, tüm fotoğraf sanatçılarını ve hemşehrilerimizi https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/devam-eden-yarismalar/detay/suluova-belediyesi-ulusal-fotograf-yarismasi-tr adresinden yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.19 Ağustos 2020 günü saat 23.00’e kadar başvuruların alınacağı fotoğraf yarışmasının seçici kurul değerlendirmesi ise 22.08.2020 günü toplanacak.

Suluova Belediyesi Türkiye genelinde ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor

Amasya’nın Suluova ilçesinin yer altı zenginlikleri, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri konulu fotoğraf yarışması için başvurular alınmaya başladı.
Suluova’nın eşsiz değerlerini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmek ve Suluova’nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Suluova Belediyesi tarafından düzenlenecek olan fotoğraf yarışması için başvurular alınmaya başladı.
Tarım, hayvancılık ve sanayi ile ön plana çıkan ilçenin, her biri birbirinden kıymetli yer altı zenginliklerini, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, tüm fotoğraf sanatçılarını ve hemşehrilerimizi https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/devam-eden-yarismalar/detay/suluova-belediyesi-ulusal-fotograf-yarismasi-tr adresinden yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.
19 Ağustos 2020 günü saat 23.00’e kadar başvuruların alınacağı fotoğraf yarışmasının seçici kurul değerlendirmesi ise 22.08.2020 günü toplanacak. 24.08.2020 günü sonuçların açıklanacağı yarışmanın ödül töreni ve sergisi ise 01.09.2020 günü gerçekleştirilecek.

Suluova Belediyesi Türkiye genelinde ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor

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Gönül Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Merve Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
Tasova
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