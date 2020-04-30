YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Suluova Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteği

Suluova Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteği

AMASYA HABERLERİ  | 30.04.2020 13:02 | Son Güncelleme

Suluova Belediyesi, hoşgörü ve yardımlaşmanın en yüksek seviyeye ulaştığı Ramazan ayında dar gelirli 500 aileye temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.Birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği mübarek Ramazan ayında daha mutlu iftar sofralarının kurulması için her sene olduğu gibi bu sene de bir çalışma başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, ”Mübarek Ramazan ayında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Suluova Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunuyoruz.

Suluova Belediyesi, hoşgörü ve yardımlaşmanın en yüksek seviyeye ulaştığı Ramazan ayında dar gelirli 500 aileye temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.
Birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği mübarek Ramazan ayında daha mutlu iftar sofralarının kurulması için her sene olduğu gibi bu sene de bir çalışma başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, ”Mübarek Ramazan ayında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Suluova Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunuyoruz. Suluovamızda dar gelirli hemşehrilerimizden gelen talepler ve tespitleri sonrasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı personellerimiz ile yardım paketlerini ailelerimize ulaştırıyoruz. Ramazan ayı, yardım ve paylaşma ayıdır. Rahmet ve bereket ayında ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ihtiyacına merhem olmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ düsturu ile her yıl Ramazan ayının ilk günlerinde dağıtılan ve her geçen yıl sayısı artırılan Ramazan paketlerini bu yılda ihtiyacı olan ailelere kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Üçok, “Ailelerimizin duaları yapılan hizmetlerin güzelliğidir. Amacımız her evde iftar vakti sıcak bir çorbanın olmasıdır. Dağıtımların ilk günlerde gerçekleşmesi ve dağıtımlarda ihtiyaç sahibi ailelerden alınan dualar, yapılan hizmetin güzelliğini bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. Ramazan ayının başta Suluovamıza, ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası... Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası...
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Amasya Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:30
Öğle
12:39
İkindi
16:29
Akşam
19:38
Yatsı
21:09

Amasya Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Beste Eczanesi
Merkez
Maden Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Okudan Eczanesi
Merzifon
Derman Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yesiad’da Hüseyin Zobu Dönemi

Yesiad’da Hüseyin Zobu Dönemi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Müftü Altun: Bize Düşen En Büyük Görev Insanlara Dinimizi Doğru Anlatmaktır

Müftü Altun: Bize Düşen En Büyük Görev Insanlara Dinimizi Doğru Anlatmaktır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.