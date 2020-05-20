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Suluova çocuklarla cıvıl cıvıl

AMASYA HABERLERİ  | 20.05.2020 19:40 | Son Güncelleme

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, bir haftanın ardından aileleriyle birlikte yeniden sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Suluova’da kısıtlama nedeniyle ilk kez geçen hafta sokağa çıkabilen çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile parklara, sokaklara ve Demokrasi Meydanı’na akın ederek sıcak havanın tadını çıkardı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, bir haftanın ardından aileleriyle birlikte yeniden sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Suluova’da kısıtlama nedeniyle ilk kez geçen hafta sokağa çıkabilen çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile parklara, sokaklara ve Demokrasi Meydanı’na akın ederek sıcak havanın tadını çıkardı. Sokağa çıkmanın mutluluğuyla keyifli anlar yaşayan çocuklara, Belediye Başkanı Fatih Üçok da eşlik etti.
Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Bugün çocuklarımızın dışarıya çıkma günleri. Şehrimizin onlarla güzel olduğunu bir kez daha gördük. Dün şehrimizde sessizlik hâkimdi, Bugün ise çocuk sesleri ile cıvıl cıvıl oldu. Şehrimizde adeta bahar çiçekleri açtı ve şuan da o güzelliği yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerime hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Mutlulukları yüzlerinde okunan çocuklar ve ebeveynleri duygularını dile getirirken, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok başta olmak üzere ekibine parkları dezenfekte ederek bu güne hazırladıkları için teşekkür ettiler.

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