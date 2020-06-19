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Suluova LGS’ye hazır

AMASYA HABERLERİ  | 19.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile ilgili okullarda alınan tedbir ve önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için çok hassas davrandıklarının altını çizen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, geçen yıl sınav yapılan okul sayısının 4 iken bu yıl bu sayının 16’ya, salon sayısının ise 30’dan 73’e çıkarıldığına vurgu yaparak ayrıca sınav merkezlerinde sosyal mesafeyi sağlayabilmek için güvenli bölgeler oluşturulduğunu ve ortak yaşam alanlarının dezenfekte edilerek hijyen sağlandığını söyledi.Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alınacağını, okulda kendilerine verilecek yeni maskeyi kullanacaklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, sınav başladıktan sonra maske takma konusunda güçlük çeken öğrencilerin maskelerini çıkarabileceklerini belirtti.Yine bu yıl yapılacak sınavda çocuklarımızı yönlendirmek, onlara birtakım açıklamalarda bulunmak üzere tüm rehber öğretmenlere görev verildiğini hatırlatan Davu, merkezi sınava çocuklarının yanlarında gelecek velilerden, herkesin sağlığı için görevlilerin uyarılarını önemle dikkate almalarını istedi.LGS’de öğrencilerimizin dikkat etmeleri gereken hususları anlatan bilgilendirici bir video çalışması hazırlığı da yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştıklarına değinen Davu, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’a sınav öncesinde okullarımızda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek; sınavda görev alan öğretmenlere ve sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile ilgili okullarda alınan tedbir ve önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için çok hassas davrandıklarının altını çizen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, geçen yıl sınav yapılan okul sayısının 4 iken bu yıl bu sayının 16’ya, salon sayısının ise 30’dan 73’e çıkarıldığına vurgu yaparak ayrıca sınav merkezlerinde sosyal mesafeyi sağlayabilmek için güvenli bölgeler oluşturulduğunu ve ortak yaşam alanlarının dezenfekte edilerek hijyen sağlandığını söyledi.
Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alınacağını, okulda kendilerine verilecek yeni maskeyi kullanacaklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, sınav başladıktan sonra maske takma konusunda güçlük çeken öğrencilerin maskelerini çıkarabileceklerini belirtti.
Yine bu yıl yapılacak sınavda çocuklarımızı yönlendirmek, onlara birtakım açıklamalarda bulunmak üzere tüm rehber öğretmenlere görev verildiğini hatırlatan Davu, merkezi sınava çocuklarının yanlarında gelecek velilerden, herkesin sağlığı için görevlilerin uyarılarını önemle dikkate almalarını istedi.
LGS’de öğrencilerimizin dikkat etmeleri gereken hususları anlatan bilgilendirici bir video çalışması hazırlığı da yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştıklarına değinen Davu, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’a sınav öncesinde okullarımızda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek; sınavda görev alan öğretmenlere ve sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

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