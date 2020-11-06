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Suluova TDİ Besi OSB genişleme çalışmalarına başlandı

AMASYA HABERLERİ  | 06.11.2020 20:06 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye’de ilk kez Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde genişleme çalışması yapıldığına dikkat çekerek, bu durumun Amasya tarım ve hayvancılığı adına önemli bir gelişme olduğunu söyledi.Vali Mustafa Masatlı, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılması planlanan genişleme çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti.

Suluova TDİ Besi OSB genişleme çalışmalarına başlandı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye’de ilk kez Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde genişleme çalışması yapıldığına dikkat çekerek, bu durumun Amasya tarım ve hayvancılığı adına önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Vali Mustafa Masatlı, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılması planlanan genişleme çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti. Genişleme çalışmalarıyla ilgili görevleri bulunan çeşitli kurumların il müdürleri ve temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, genişleme çalışmalarının kapsamı hakkında bir sunum yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Masatlı, ülkede ilk kez bir tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde genişleme çalışması yapıldığını vurgulayarak, bu durumun Amasya tarım ve hayvancılığı adına önemli bir gelişme olduğunu ifade eti.
Vali Mustafa Masatlı, “2008 yılında kurulan Besi OSB 4 yıl boyunca Sanayi Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermiş, daha sonra ise Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlanmıştır. Ülkemiz ekonomisi adına tüm OSB’lerin önemi büyüktür. OSB demek kalkınma, istihdam ve yatırım demektir. Bizler de şu an kapasitesini dolduran Suluova Besi OSB’yi genişletmek ve Amasya hayvancılığına ivme kazandırmak için bir çalışma başlattık. Bu konu hakkında Sayın Tarım ve Orman Bakanımız başta olmak üzere, bazı bürokratlarımızla görüşmeler yaptık. Bu süreçte çeşitli kurumlarımıza bazı görevler düşüyor. Kadastro çalışmaları, içme ve kullanma suyu ihtiyacı, ulaşım altyapısı, enerji nakil hatları, çevresel atıkların arıtımı ve ıslahı konularında tüm paydaş kurumlarımızın koordinasyon içerisinde çalışması bu sürecin olumlu neticelenmesi açısından önemlidir" dedi.
Konuşmasının ardından ilgili kurumların görüş ve önerilerini dinleyen Vali Masatlı, toplantının sonunda genişleme çalışmalarının süratle başlatılması için ilgili bakanlıklarla gerekli yazışmaların yapılması talimatını verdi.

Suluova TDİ Besi OSB genişleme çalışmalarına başlandı

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