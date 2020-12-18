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Suluovalı AK kadınlardan sağlıkçılara özel ikram

AMASYA HABERLERİ  | 18.12.2020 15:50 | Son Güncelleme

AK Parti Suluova İlçe Kadın Kolları Yönetimi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına hazırladıkları yemekleri ikram ederek moral verdi.Evlerinde hazırladıkları yemek, börek, tatlı, kurabiye gibi ürünleri sağlık çalışanlarına ikram etmek üzere hastaneye ulaştırdıklarını anlatan İlçe Kadın Kolları Başkanı Aygül Taş Yılmaz, "Bu zor dönemde canla başla çalışan sağlıkçılarımız için bir şey yapmak istedik.

AK Parti Suluova İlçe Kadın Kolları Yönetimi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına hazırladıkları yemekleri ikram ederek moral verdi.
Evlerinde hazırladıkları yemek, börek, tatlı, kurabiye gibi ürünleri sağlık çalışanlarına ikram etmek üzere hastaneye ulaştırdıklarını anlatan İlçe Kadın Kolları Başkanı Aygül Taş Yılmaz, "Bu zor dönemde canla başla çalışan sağlıkçılarımız için bir şey yapmak istedik. Onlara destek olmak, moral ve motivasyonlarına katkı sunmak ve yüzlerini gülümsetebilmek için böyle bir organizasyon yapmayı kararlaştırdık. Bunu tüm Suluova’nın kadınları adına yaptık" dedi.
Yılmaz, hastane çalışanlarına, doktorlarına ve sağlık camiasına gayretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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