YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Sümer İlkokulu yıkım çalışmaları başladı

Sümer İlkokulu yıkım çalışmaları başladı

MALATYA HABERLERİ  | 26.04.2020 16:01 | Son Güncelleme

24 Ocak’taki Sivrice depremi sonrası yıkım kararı verilen 29 okuldan biri olan Sümer İlkokulunda yıkım öncesi hazırlıklar tamamlandı.

24 Ocak’taki Sivrice depremi sonrası yıkım kararı verilen 29 okuldan biri olan Sümer İlkokulunda yıkım öncesi hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar, İnönü Caddesi üzerinde bulunan Sümer Parkı’nda yer alan okul binasının yerinin parka dahil edilmesini istiyor.
Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan 6,8 şiddetindeki Sivrice depreminden en fazla etkilenen illerin başında yer alan Malatya’da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 29 il için yıkım kararı verildi. Bu okullardan biri olan Sümer İlkokulu’nda da yıkım öncesi boşaltılan binanın kısa süre sonra yıkılacağı öğrenildi. 1946 yılında 5 derslikli olarak açılan ancak sonrasında ek dersliklerle büyütülen Sümer İlkokulu binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilince yıkım çalışmalarına başlanıldı. Yıkılacak binanın yerine yeni bir okul binasının yapılacağı açıklanırken, vatandaşlar ise alanın yeşil alana kazandırılmasını istiyor.
Kentin en büyük parkı olan Sümer Parkı içerisinde yer alan okul binasının yerinin yeşil alana dahil edilmesinin daha uygun olacağı görüşünü paylaşan vatandaşlar, yapılacak okul projesinin en fazla iki katlı olması veya mevcut okul alanının da yeşil alana katılması noktasında yetkililere çağrıda bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Adana’da aranan 29 kişi yakalandı

Adana’da aranan 29 kişi yakalandı

Masa Dağındaki yol yapımı için kayalar kesildi

Masa Dağındaki yol yapımı için kayalar kesildi

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Bakan Koca'dan Kovid-19 hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj:

Bakan Koca'dan Kovid-19 hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj:

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

Malatya Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
03:58
Sabah
05:29
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:20
Yatsı
20:45

Malatya Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Gürkan Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gürkan yol yenileme çalışmalarını inceledi

Gürkan yol yenileme çalışmalarını inceledi

Başkan Söylemez’den iyilik hareketine övgü

Başkan Söylemez’den iyilik hareketine övgü

Sessiz Adımlar, Futbol Şampiyonasına Katılacak

Sessiz Adımlar, Futbol Şampiyonasına Katılacak

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

“hobi Boks” İle Herkes Boks Yapabilecek

“hobi Boks” İle Herkes Boks Yapabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.