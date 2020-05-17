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Sumudica'dan olay açıklama! "İntihar ederim"

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.05.2020 16:19 | Son Güncelleme

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan olay açıklamalar. Liglerin yeniden başlatılmasını gerektiğini söyleyen Romen teknik adam “14 gün karantinada kaldıktan sonra liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atar, intihar ederim” şeklinde konuştu.

Sumudica'dan olay açıklama! "İntihar ederim"

Koronavirüs sürecinin hemen başında özel uçakla ülkesine giden gündemden düşmeyen Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan olay açıklamalar geldi. Romen gazeteci Emanuel Roşu’ya açıklamalarda yapan Sumudica çarpıcı sözler kullandı.

Liglerin yeniden başlatılmasını isteyen Sumudica “Romanya’dan Türkiye’ye geri döndüm. 14 gün karantina sürem devam ediyor. 14 gün karantinada kaldıktan sonra liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım” ifadelerini kullandı.

Sumudica, iki gün önce yaptığı açıklamada da Türkiye’ye dönerek sağlığını riske attığını söylemişti.


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