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Sumudica sözleriyle yine ortalığı karıştı, Fenerbahçelileri ayaklandırdı! 'Galatasaray'da değil ama Fenerbahçe'de oynar'

19.12.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK'da Teknik Direktörlük görevini yürüten ve yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen Marius Sumudica, bu kez Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı. George Hagi'nin oğlu Ianis'in Türkiye'ye transferi hakkında konuşan Sumudica Rumen oyuncu için Galatasaray'da oynayacak kadar iyi olmadığını ama Fenerbahçe'de oynamaya yeterli olduğunu söylerken, bu sözler tepki çekti. İşte detaylar...

Ianis Hagi

Ianis Hagi

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Deportivo Alaves
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Yeni Malatyaspor'dan ayrılmasından 1 sene sonra Gaziantep FK'nın başına geçerek Türkiye'ye geri dönen, renkli siması ve sivri açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen Marius Sumudica bu kez yaptığı açıklamalarla Fenerbahçelileri çok kızdırdı.

Galatasaray efsanesi George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin Türkiye'ye transferi hakkında konuşan Sumudica, konuyla alakalı olarak Rumen basınına konuşurken, Ianis'in Galatasaray'da forma giyme ihtimalinin olmadığını söyledi.

FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRDI

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"Ianis Galatasaray'da oynayabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Sumudica, "Şu anda mı? O iyi bir oyuncu ama şu anda hiçbir Rumen Galatasaray'da oynayamaz, hiçbir Rumen oyuncu Galatasaray'da oynayamaz ama Fenerbahçe'de oynayabilir." ifadeleri Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı.

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