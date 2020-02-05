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Sunar: ‘Palandöken yükselen değer’

ERZURUM HABERLERİ  | 05.02.2020 10:58 | Son Güncelleme

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçede AK Belediyecilik modeli uygulamalarıyla yaşam standartlarını artıran sosyal ve fiziki projelerin hayata geçirildiğini, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ‘turizm ilçesi’ kimliğinin kazanıldığını belirterek, ‘Belediyecilikte AK uygulamalar nüfus artışında temel etkendir.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçede AK Belediyecilik modeli uygulamalarıyla yaşam standartlarını artıran sosyal ve fiziki projelerin hayata geçirildiğini, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ‘turizm ilçesi’ kimliğinin kazanıldığını belirterek, ‘Belediyecilikte AK uygulamalar nüfus artışında temel etkendir. ‘ dedi.
2019 ADNKS
Palandöken’e yönelik ilgi ve teveccüh artıyor. 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) sonuçlarına göre Palandöken ilçesi nüfusu binde 21.6’lık artışla 168 bin 651’den 172 bin 337’ye yükseldi.
NÜFUS ARTIŞI
Merkez ilçeler arasında en yüksek nüfus artışı Palandöken’de gerçekleşti. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 2018’de 168 bin 651 olan ilçe nüfusunun 2019’da 3 bin 686 kişi artarak, 172 bin 337’ye ulaştığını bildirdi. Erzurum’un ön sözü olan Palandöken’in doğal güzelliklerini ve kültürel yapısını koruyarak, gelişmesi ve çekim merkezi olması için ekibiyle birlikte yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Sunar, hazırladıkları projelerin hayat bulmasıyla birlikte nüfusta artışının daha da hızlanacağını kayda geçti.
PALANDÖKEN PROJELER İLÇESİ
Kentsel Dönüşüm başta olmak üzere ilçenin iktisadi, kültürel ve sosyal yapısını zenginleştirecek önemli projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Sunar, “İlçemizde ticari hayatı canlandıracak çok önemli projelerimiz var. 1. Ve 2. Marketler bu projelerimizden biri. Palandökenliyi Palandöken’de tutacak, Palandöken’de ticari hayata zenginlik katacak bir proje. Yine mahallelerimizin potansiyellerini hesaba katarak yaptığımız projeler var. Hangi mahallemizin gerçek manada neye ihtiyacı varsa onları tespit ettik ve projeler hazırladık. Sosyal, kültürel ve eğitim yatırımları yanında mahallelerimizin iktisadi durumunu güçlendirecek projeler geliştirdik. Mandıra, Biyogaz Tesisi, Güneş Enerjisi gibi. Sosyal, kültürel, sanatsal, sağlık, spor, eğitim ve çevre alanlarında hazırladığımız proje ve yatırımlarla ilçemizde yaşam standardını çağdaş düzeye taşımayı hedefliyoruz. Tarihi ve kültürel yapısını koruyarak gelişen, nitelikli nüfusuyla nüfuz sahibi bir ilçe olma yolunda ilerliyoruz.” dedi

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