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Sunar’da "dijital bayramlaşma"

ADANA HABERLERİ  | 31.07.2020 08:03 | Son Güncelleme

Sunar Grup Şirketleri’nde üst yönetim, pandemi nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde birim yöneticileri ve çalışanlarıyla video konferans ile bayramlaştı.Sunar Şirketler Grubu Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu ve Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A.

Sunar’da "dijital bayramlaşma"

Sunar Grup Şirketleri’nde üst yönetim, pandemi nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde birim yöneticileri ve çalışanlarıyla video konferans ile bayramlaştı.
Sunar Şirketler Grubu Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu ve Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, Kurban Bayramı arefesinde çalışanlarıyla bayramlaştı. Renkli diyalogların yaşandığı online bayramlaşmada Türkiye’nin sağlık ve huzurla bir bayram geçirmesi temennisinde bulunuldu.
Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, devletimizin ve ilgili kurumların açıklamış olduğu tedbirleri tüm şirketlerde uygulayan bu sayede pandemi sürecinin en başarılı gıda firmalarından biri olduklarını ifade ederek, “Salgınla ilgili sıkıntı ortadan kalkmış değil. Tüm çalışanlarımızın Sunar Grup Şirketleri’nde alınan önlemleri bayram sürecinde de titizlikle uygulayacaklarına inanıyorum. Hepimiz huzurla yaşayacağımız, önlemleri eksiksiz alacağımız bir bayramın ardından sağlıklı olarak işimizin başına dönmeliyiz. Türkiye’nin sağlıklı kalmaya ve üretmeye ihtiyacı var. Şeref Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımızla birlikte internet üzerinden de olsa bayramlaşma imkanı bulmanın mutluluğunu yaşadık. Sunar’da bayramlaşmalar geleneksel hale gelmiş ve bir kültür oluşmuştur. Pandemi dolayısıyla her zaman her alanda olduğu gibi teknolojinin imkanlarından yararlanarak görüntülü olarak bayramlaştık. Sürecin tamamen normale dönmesi durumunda o eski bayram sevinçlerimizi yeniden yaşayacağımızı ümit ederek, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum” dedi.

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