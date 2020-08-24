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Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner; "Tüm imkanlarımızla Giresun haltının yanındayız"

ÇORUM HABERLERİ  | 24.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde büyük yıkım ve kayıp yaşayan vatandaşlarımızın yanında olduklarını ifade etti.Felaketi yaşayan ilçelerimizin yaralarını sarmak adına belediyenin tüm imkanları ile ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Şahiner, "Giresunlu kardeşlerimizin acısını ve üzüntüsünü derinden paylaşıyoruz.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner; "Tüm imkanlarımızla Giresun haltının yanındayız"

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde büyük yıkım ve kayıp yaşayan vatandaşlarımızın yanında olduklarını ifade etti.
Felaketi yaşayan ilçelerimizin yaralarını sarmak adına belediyenin tüm imkanları ile ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Şahiner, "Giresunlu kardeşlerimizin acısını ve üzüntüsünü derinden paylaşıyoruz. Sungurlu Belediyesi olarak maddi manevi; kamyon, kepçe ve diğer bütün araçlarımızın yanı sıra, gıda, kıyafet, envanter vs. ne gerekiyorsa destek olmaya hazırız. Belediye Başkanlığımız tüm imkanlarını son safhasına kadar Giresunlu kardeşlerimizin hizmetine ve yardımına sunacaktır."dedi

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Sevgi Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
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