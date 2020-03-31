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Sungurlu Belediyesi maske üretimine sponsor oldu

ÇORUM HABERLERİ  | 31.03.2020 16:58 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi, evinde 3 boyutlu yazıcı ile siper maske üreten Şehit Mahmut Peşmen Ortaokulu Matematik öğretmeni Muhammed Gülmez’e sponsor oldu.Korona virüse karşı etkili bir mücadele yürüten Sungurlu Belediyesi, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor.

Sungurlu Belediyesi, evinde 3 boyutlu yazıcı ile siper maske üreten Şehit Mahmut Peşmen Ortaokulu Matematik öğretmeni Muhammed Gülmez’e sponsor oldu.
Korona virüse karşı etkili bir mücadele yürüten Sungurlu Belediyesi, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Kendi imkânları ile evinde üç boyutlu (3D) yazıcılarla, sağlık çalışanları için yüz maskeleri üretmeye başlayan Gülmez’le iletişime geçilerek malzeme desteği sağlamaya başladı.
Üretilen maskeler, doktor ve hemşirelerin kullanması için ücretsiz bir şekilde Çorum merkez ve ilçe hastanelerine ulaştırılacak.
Sungurlu Devlet Hastanesi de dahil olmak üzere Çorum genelinde 100 den fazla siperi ücretsiz şekilde sağlık çalışanlarına ilettiğini belirten Gülmez’in aynı zamanda Türkiye genelinde faaliyet gösteren #3BoyutluDestek projesi Çorum sorumlusu olduğu belirtildi.
Sağlık çalışanlarının 3boyutludestek.org adresinden maske talebinde bulunabilecek. Ayrıca projeye destek vermek isteyenler de aynı site üzerinden bu kolektif üretim hareketine katılabilirler.
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner "Maalesef bir virüsle mücadele içindeyiz. Sungurlu Belediyesi olarak özverili sağlık çalışanlarımıza destek olmak adına Muhammed Bey’le iletişime geçtik ve birlikte çalışmaya karar verdik. Bu maskeler sağlık çalışanlarını özellikle hastayla temasta oldukları zaman, herhangi bir hastanın hapşırmasında ya da nefesiyle bulaşmasını önlemek için bir nevi siper amaçlı yapılmış maskelerdir. Sayın hocama da emekleri ve özverisi için teşekkür ederim" dedi.

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