YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Sungurlu Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Sungurlu Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 12.06.2020 17:20 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mesire kafe ve Şehit Üsteğmen Yılmaz Ergişi Parkı normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başladı.Düzenli periyotlarla ilaçlama ve dezenfekte yapılan kafeteryalarda vatandaşlar gönül rahatlığıyla vakit geçirirken, zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde stres atıyor.Çalışanlar ortak kullanım alanlarında hijyen sağlamak ve korumak için üst seviye performans göstererek, vatandaşların sağlıklı ve güvenli vakit geçirebilmeleri adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Yapılan açıklamada, ”Tedbiri elden bırakmadan, hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet veren kafeteryalarımıza tüm Sungurlulu hemşerilerimiz gönül rahatlığıyla vakit geçirmeye gelebilirler” denildi.

Sungurlu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mesire kafe ve Şehit Üsteğmen Yılmaz Ergişi Parkı normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başladı.
Düzenli periyotlarla ilaçlama ve dezenfekte yapılan kafeteryalarda vatandaşlar gönül rahatlığıyla vakit geçirirken, zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde stres atıyor.
Çalışanlar ortak kullanım alanlarında hijyen sağlamak ve korumak için üst seviye performans göstererek, vatandaşların sağlıklı ve güvenli vakit geçirebilmeleri adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yapılan açıklamada, ”Tedbiri elden bırakmadan, hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet veren kafeteryalarımıza tüm Sungurlulu hemşerilerimiz gönül rahatlığıyla vakit geçirmeye gelebilirler” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Vali Yazıcı, Büyükşehir ile helalleşti

Vali Yazıcı, Büyükşehir ile helalleşti

Camiye sığmayan cemaat kavşakta, yol kenarında namaz kıldı

Camiye sığmayan cemaat kavşakta, yol kenarında namaz kıldı

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Liselilerin "sanal" resim sergisi AVM ve mağazalarda görücüye çıktı

Liselilerin "sanal" resim sergisi AVM ve mağazalarda görücüye çıktı

Çorum Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:04
Sabah
05:02
Öğle
12:45
İkindi
16:44
Akşam
20:18
Yatsı
22:07

Çorum Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Açelya Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Osmancık’ta Patlama

Osmancık’ta Patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.