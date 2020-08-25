Sungurlu Belediyesi’nden temizlik seferberliği

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Daha Temiz Bir Sungurlu’ için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün değişik bir mahalle de komple sokak ve cadde temizleme işlerini gerçekleştiriyor. Temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin,ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Çalışmalar kapsamında her gün ekipler tarafından, belirlenen mahalle de genel temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Temizlik ekipleri ilçe genelinde rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarını titizlikle yaparken, yol ve kaldırım kenarlarında çıkan otların temizliği, kaldırım üstü temizliği, sokak aralarının temizliği, dal, ot, moloz kaldırımı gibi bütün genel temizlik işlerinide yapıyorlar.

