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Sungurlu Milli Eğitim Müdürü görevine başladı

ÇORUM HABERLERİ  | 08.09.2020 10:36 | Son Güncelleme

Sungurlu Anadolu Lisesi Okul Müdürü olarak görev yapmakta iken İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan İhsan Sepetci bugün itibarıyla yeni göreve başladı.’İhsan Sepetci Kimdir’1966 Yılında Sungurlu Arifegazili köyünde doğdu.

Sungurlu Milli Eğitim Müdürü görevine başladı

Sungurlu Anadolu Lisesi Okul Müdürü olarak görev yapmakta iken İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan İhsan Sepetci bugün itibarıyla yeni göreve başladı.

’İhsan Sepetci Kimdir’
1966 Yılında Sungurlu Arifegazili köyünde doğdu. İlkokulu Arifegazili İlkokulu ve Sungurlu İsmetpaşa ilkokulunda tamamladı. Sungurlu İmam-Hatip Lisesinden 1985 yılında mezun oldu. 1986 yılında Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliğini kazandı. 1990 yılında buradan mezun oldu. Askerliğini İstanbul GATA da Yedek Subay olarak yaptı. Askerlik sonrası 1993 yılında Sungurlu Kemallı Orta Okulunda öğretmenlik görevine başladı. Sungurlu İmam Hatip Lisesinde 8 yıl Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 6 yıl Sungurlu Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü, 1yıl Aşağı Fındıklı İlköğretim Okulu Müdürlüğü 1 yıl Sungurlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 2,5 yıl Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcılığı yaptı. Sungurlu Anadolu Lisesine Okul Müdürü iken M.E.B 02.09.2020 tarihli kararnamesi ile Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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