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Sungurlu’da gençler 42 gün sonra sokaklara akın etti

ÇORUM HABERLERİ  | 15.05.2020 17:12 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler 42 gün sonra dışarı çıktı.Sungurlu’da yaklaşık iki aydır evden çıkmayan 15-20 yaş arası gençler, bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinle birlikte sokağa akın etti.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler 42 gün sonra dışarı çıktı.
Sungurlu’da yaklaşık iki aydır evden çıkmayan 15-20 yaş arası gençler, bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinle birlikte sokağa akın etti. Gençlerin birçoğu sosyal mesafe kurallarına uyup maske takarken, bazılarının bu kurallara uymadığı gözlendi.
Sungurlu’da parklara akın eden gençler güneşli havanın hem tadını çıkardı hem de arkadaşlarıyla hasret giderdi. Mahallelerinde her köşeye dağılan gençler, iki aydır evde olduklarını oldukça sıkıldıklarını söyledi. Kimileri sadece sosyal medya üzerinden görüştükleri yakın arkadaşlarıyla buluşarak yürüyüş yaptı, kimisi de parklara giderek arkadaşlarıyla sohbet etti.
15-20 yaş arasında verilen 4 saatlik izin saat 15.00 itibariyle sona erdi.

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