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Sungurlu’da koronavirüs denetimleri sürüyor

ÇORUM HABERLERİ  | 01.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.Sungurlu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipler, sabah saatlerinden itibaren ilçenin farklı noktalarındaki işyeri, kahvehane, market, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimlerine devam etti.Denetimler kapsamında ekipler vatandaşlara koronavirüs için uyulması gereken kuralları, sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi önemli hususlarda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.
Sungurlu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipler, sabah saatlerinden itibaren ilçenin farklı noktalarındaki işyeri, kahvehane, market, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimlerine devam etti.
Denetimler kapsamında ekipler vatandaşlara koronavirüs için uyulması gereken kuralları, sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi önemli hususlarda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Çorum Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Bahabey Kalkan Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
Sungurlu
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