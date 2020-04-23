YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Sungurlu’lu belediyesi’nden bahar temizliği

Sungurlu’lu belediyesi’nden bahar temizliği

ÇORUM HABERLERİ  | 23.04.2020 11:27 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği bahar temizliğine bu yılda start verildi.Baharın tüm güzelliğini yaşadığımız bu günlerde, Sungurlu Belediye sosyal alanların yanı sıra mahallelerin de geniş çaplı temizliğini yaparak vatandaşlar için hazır hale getirecek.Kışın yağan kar ve yağmur suyu nedeniyle mahallelerdeki cadde ve sokaklarda oluşan çamur ve çeşitli görüntü kirliliği oluşturan maddeleri tek tek temizlemeyi hedefleyen Sungurlu Belediyesi bu vesile ile Bahar temizliğinin ilk startını verdi.

Sungurlu Belediyesi, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği bahar temizliğine bu yılda start verildi.
Baharın tüm güzelliğini yaşadığımız bu günlerde, Sungurlu Belediye sosyal alanların yanı sıra mahallelerin de geniş çaplı temizliğini yaparak vatandaşlar için hazır hale getirecek.
Kışın yağan kar ve yağmur suyu nedeniyle mahallelerdeki cadde ve sokaklarda oluşan çamur ve çeşitli görüntü kirliliği oluşturan maddeleri tek tek temizlemeyi hedefleyen Sungurlu Belediyesi bu vesile ile Bahar temizliğinin ilk startını verdi. Yapılan çalışma ile sosyal alanların temizliğinin yanı sıra bütün mahallelerdeki cadde ve sokaklara girilerek bütün şehrin temizliği yapılacak.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Ekiplerimizin yaptığı çalışmaları Hemşehrilerimizin sağlığının korunması açısından oldukça önemli buluyorum. Ekiplerimiz yalnızca sokakları süpürmekle kalmıyor İlçemizin ana arterleri başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta yıkama çalışması yapıyor. Bunların haricinde yine, kullanılan pazar yerleri ve çöp konteynırları da düzenli olarak hijyenik suyla yıkanıyor. Bu noktalarda yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin sağlığına doğrudan katkısı olacak çalışmalardır. Sungurlu Belediyesi olarak bir yandan projelerimizi sürdürürken bir yandan da şehrimizi temiz tutmaya özen gösteriyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Çorum Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:43
Öğle
12:44
İkindi
16:30
Akşam
19:34
Yatsı
21:02

Çorum Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Başak Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aynı apartmanda yaşayan çocuklardan temsili 23 Nisan töreni

Aynı apartmanda yaşayan çocuklardan temsili 23 Nisan töreni

Çorum’da cenaze defin işlemleri ücretsiz yapılacak

Çorum’da cenaze defin işlemleri ücretsiz yapılacak

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Osmancık’ta sahil düzenlemesi Gemici’de devam ediyor

Osmancık’ta sahil düzenlemesi Gemici’de devam ediyor

Sungurlu’da ihtiyaç sahiplerine yardım

Sungurlu’da ihtiyaç sahiplerine yardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.