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Super Bowl hangi kanalda? Super Bowl saat kaçta başlıyor? Türkiye'de yayınlanıyor mu?

13.02.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında Super Bowl ihtişamlı bir gösteri sporseverlerle buluşacak. Her sene ABD'de düzenlenen Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı olarak bilinen Super Bowl, pek çok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşecek. Peki Super Bowl hangi kanalda? Super Bowl saat kaçta başlıyor ve Türkiye'de yayınlanıyor mu? İşte merak edilenler...

Super Bowl hangi kanalda? Super Bowl saat kaçta başlıyor? Türkiye'de yayınlanıyor mu?

Super Bowl, bu sene de birbirinden ünlü ismi sahneye çıkaracak. Her sene ilgiyle takip edilen Super Bowl bu yıl 14 Şubat Pazartesi günü TSİ 02.30'da ekranlara gelecek. Organizasyonun detayları merak konusu oldu.

SUPER BOWL HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu sene 56’ncısı Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda gerçekleşecek olan kupa maçı NFL takımlarından The Rams ile Cincinnati Bengals arasında oynanacak. NBC verilecek olan canlı yayın 13 Şubat 2022 Pazar günü gerçekleşecek. Maç Türkiye'de ise S Sport2 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz sene SoFi Stadyumu’nun tadilatı sebebiyle Super Bowl müsabakası yıllar sonra ilk kez Miami’de oynanmıştı. Bu sene ise kupa maçı, 5.5 milyar dolarlık renovasyonın ardından bu zamana kadar dünyada inşa edilmiş en pahalı stadyum unvanına kavuşan SoFi sahasına geri dönecek.

Ayrıca 70 bin kişi kapasiteli stadyum, ABD’nin en geniş ekranlarına sahip “dijital stadyum” olarak da tanımlanmakta.

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