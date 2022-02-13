Super Bowl hangi kanalda? Super Bowl saat kaçta başlıyor? Türkiye'de yayınlanıyor mu?

Super Bowl, bu sene de birbirinden ünlü ismi sahneye çıkaracak. Her sene ilgiyle takip edilen Super Bowl bu yıl 14 Şubat Pazartesi günü TSİ 02.30'da ekranlara gelecek. Organizasyonun detayları merak konusu oldu.

SUPER BOWL HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu sene 56’ncısı Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda gerçekleşecek olan kupa maçı NFL takımlarından The Rams ile Cincinnati Bengals arasında oynanacak. NBC verilecek olan canlı yayın 13 Şubat 2022 Pazar günü gerçekleşecek. Maç Türkiye'de ise S Sport2 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz sene SoFi Stadyumu’nun tadilatı sebebiyle Super Bowl müsabakası yıllar sonra ilk kez Miami’de oynanmıştı. Bu sene ise kupa maçı, 5.5 milyar dolarlık renovasyonın ardından bu zamana kadar dünyada inşa edilmiş en pahalı stadyum unvanına kavuşan SoFi sahasına geri dönecek.

Ayrıca 70 bin kişi kapasiteli stadyum, ABD’nin en geniş ekranlarına sahip “dijital stadyum” olarak da tanımlanmakta.

