Süper Kupa’da maçın adamı Sadio Mane oldu

UEFA Süper Kupa’da iki gol atan ve maçın adamı seçilen Liverpool’un oyuncusu Sadio Mane, basın toplantısında konuştu. İstanbul’a kazanmak için geldiklerini belirten Mane, “Bunu kazanmak bizim için önemliydi. Futbolun içinde kazanmak da var kaybetmek de var. Bazen yüzde 100 oynayamayabiliyorsunuz. Hazır olamayabiliyorsunuz. Ama biz duygusal olarak tamamen hazırdık. Elimizden geleni yaptık, gururluyuz ve mutluyuz” dedi.
"ATMOSFER İNANILMAZDI"
İstanbul’daki atmosferden çok etkilendiğini belirten Mane, “Stadyum inanılmazdı. Sanki Liverpool’da oynuyor gibiydik. Her zaman söylerim dünyanın en iyi taraftar gurubuna sahip olduğumuzu. Bazen 11’e 12 oynuyoruz onlar sayesinde. Onlarla bu yolda yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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