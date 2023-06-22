SÜPER KUPA FİNAL MAÇI TARİHİ 2023: Süper Lig final karşılaşması Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lif final karşılaşması Galatasaray Fenerbahçe maçının tarihi, canlı yayın saati ve kanalı arama motorlarında araştırılıyor. Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe bu sene 50'ncisi oynanacak Süper Kupa finalinde 7. kez kozlarını paylaşacak. Galatasaray Fenerbahçe maçı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz tarafından açıklanmadı.

Süper Kupa final maçları çoğunlukla temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ilk haftalarında oynanıyor.

Süper Kupa final maçının bu sene de benzer tarihlerde oynanması bekleniyor.

Maç tarihine ilişkin gözler TFF 'den gelecek açıklamaya çevrildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE 7. KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu sene 50'ncisi oynanacak Süper Kupa finalinde 7. kez karşılaşacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü ise Fenerbahçe aldı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde yenmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

