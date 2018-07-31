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Süper Kupa'ya günler kala Cimbom'da Muslera belirsizliği

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2018 09:55 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in pazar günü Konya’da Akhisar’a karşı oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın izinden yeni dönmesi sonrası, kaleyi kime emanet edeceği merak konusu.

Süper Kupa'ya günler kala Cimbom'da Muslera belirsizliği

6 Temmuz'a kadar Dünya Kupası'nda mücadele eden Fernando Muslera'ya 3 hafta izin verilmişti. Pazar akşamı İstanbul'a dönen Uruguaylı kaleci, dün sabah tek başına Florya'nın yolunu tuttu ve bireysel çalışmalara başladı.

Muslera, Atina'dan dönecek ve çarşamba günü izin yapacak sarı-kırmızılı takımla 5 Ağustos'taki Süper Kupa öncesi sadece üç idmana çıkabilecek. Hazırlık maçlarının hepsinde İsmail Çipe'yi oynatan ve son olarak Club Africain maçından sonra genç file bekçisinden çok memnun olduğunu söyleyen Fatih Terim'in Akhisar finalinde kalede kimi tercih edeceği merakla bekleniyor. İsmail oynarsa Galatasaray'daki ilk resmi maçına çıkacak. Muslera eldivenleri teslim alırsa, sadece üç idmanla G.Saray'daki 12. kupasını kazanmak için kalesini koruyacak.

YÜZDE 69 KURTARDI

Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında sahaya çıkan Muslera bu maçlarda kalesinde 33 gol gördü. Uruguaylı file bekçisi 13 maçta kalesini gole kapatırken, yüzde 69 gibi yüksek bir kurtarış yüzdesiyle sezonu tamamladı.

(SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nando yorgun ol da çıkma maça. Aşkhisar’ım alsın kupayı.
musleraya her türlü güvenimiz sonsuz
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