Süper Lig'de ilk 8 haftanın VAR istatistikleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında toplam 458 pozisyon VAR tarafından incelenirken; 15 gol, 6 penaltı, 8 kırmızı kart kararı olmak üzere toplam 29 karar düzeltildi. Böylece ortalama 2,48 maçta bir karar değiştirildi.

VAR sisteminin devreye girmesinden sonra ilk 8 hafta itibarıyla geçen sezona göre kırmızı kart sayısı yüzde 16, sarı kart sayısı yüzde 12 ve faul sayısı yüzde 11 azalırken, topun oyunda kalma süresi ise maç başına 56 saniye artarak 54 dakika 52 saniyeye yükseldi.

Düzeltilen kararların ortalama inceleme süresi 1 dakika 18 saniye olarak gerçekleşirken, saha kenarı monitör incelemesinin yapıldığı pozisyonlarda bu süre ortalama 50 saniye daha arttı.

İlk 8 haftada oynanan 72 maçtaki 7.076 dakikalık toplam sürede teknik aksaklıklardan dolayı 16 dakika kesinti yaşandı. İlk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem Sistemi böylece maçların toplam süresinin yüzde 99.77'lik bölümünde devrede kalarak Türk futboluna katkıda bulundu.

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