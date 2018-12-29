Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

ISLAM SLIMANI | Sezon başında büyük umutlarla kiraladığı yıldız ismin gol yükünü çekmesi bekleniyordu. Slimani, ligdeki 14 maçta sadece 1 gol atabildi. O golü de Kadıköy'de Kayserispor ağlarına bıraktı.

LORIS KARIUS | Yeşil sahadaki performansından daha çok sosyal medyada ve özel hayatında yaptıklarıyla gündeme geldi. Ligde 13 maçta 16 gol yiyen Karius hayal kırıklıklarından oldu.

GARRY RODRIGUES | Sözleşmesini uzattıktan sonra ciddi şekilde dibe vurdu. Ligde 13 maçta 3 gol atan sarı-kırmızılı isim, kötü performansı nedeniyle son hafta Fatih Terim tarafından yedek bırakıldı.

MILOS JOJIC | Dortmund, Köln gibi kulüplerde forma giyen Milos Jojic, Başakşehir'in oyun sisteminde bir türlü kendine yer bulamadı. Toplamda 6 karşılaşmada 180 dakika forma giyen Milos Jojic oldukça etkisiz kaldı.

YASSINE BENZIA | Giuliano'yu 'mumla aratan' Yassine Benzia, 11 lig maçında sadece 1 asistle takıma katkı verebildi. Benzia'nın opsiyon ihtimali de daha ilk yarıda açılmamak üzere kapanış gibi...

OĞUZHAN ÖZYAKUP | Taraftarla ters düşen 10 numara, kariyerinin en kötü günlerini geçirdi ve bir türlü toparlanamadı. Ligde 13 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'in de gözünden düştü.

ÖMER BAYRAM | Nagatomo'yu kesmeye çalışan Ömer Bayram, Japon futbolcunun rahatsızlanmasının ardından sol bek bölgesinde ciddi şekilde şans buldu. Ancak performansı tartışma yarattı.

ADIS JAHOVIC | Konyaspor'un en büyük gol silahlarından biri olan Adis Jahovic, ilk yarının büyük bölümünde katkı sağlayamadı. 14 lig maçında forma giyen Adis Jahovic, 5 gol attı ama bu gollerden 2'sini Kasımpaşa ağlarına bıraktı.

JAILSON | Yavaş yavaş takıma alıştığı düşünülürken Galatasaray derbisinin bitiminde gördüğü kırmızı kart ve aldığı ceza, takımın eksik kalmasına neden oldu. Jailson sadece ligde 7 maçta 90 dakika görev yaptı.

TOLGAY ARSLAN | Yönetimle ters düşen orta saha oyuncusu sahaya çıktığında da tanınmayacak haldeydi. Ligde 8 maçta toplam 415 dakika forma giyen Tolgay Arslan, Şenol Güneş ve yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldı.

YEVHEN SELEZNYOV | Sezon başından beri transferi konuşulan Yevhen Seleznyov kafa olarak kendini Akhisarspor'a veremedi. Akhisarspor'da daha önce iyi işler yapan Yevhen Seleznyov, bu sezon 7 lig maçında forma giydi ve 3 gol attı.

DIEGO REYES | Fenerbahçe hem stoper hem de önlibero oynayan Reyes'i biraz parlatıp satma düşüncesiyle takıma kattı. Ancak Reyes, bu kısa sürede bile 'yapamadıklarıyla' yanlış bir transfer olduğunu kanıtladı.

VAGNER LOVE | Taraftarların gözüne bir türlü giremedi. Performansıyla beklentileri karşılayamayan Vagner Love için Şenol Güneş 'Gönderilsin' raporu verdi. Ocak ayında yüksek ihtimalle Vagner Love ile yollar ayrılacak.

UMUT BULUT | Kayserispor'un Ertuğrul Sağlam ile sıkıntı günler geçirdiği dönemde de Umut Bulut da adeta takıma ayak uydurdu. Tecrübeli golcü ligin ilk yarısında 16 maçta görev yapmasına rağmen sadece 2 gol atabildi.

HARUN TEKİN | Volkan Demirel'den kaleyi teslim alması için transfer edilen Harun Tekin, kötü oynayan takım arkadaşlarına ayak uydurdu. 17 maçta kalesinde 24 gol gören Harun, 'Volkan Demirel ile kıyaslanamaz' yorumlarının yapılmasına engel olamadı.

CYLE LARIN | Cyle Larin, Şenol Güneş'i büyük hayal kırıklığına uğrattı. Süper Lig'de toplamda 7 lig karşılaşmasında 156 dakika forma alabilen Larin'in devre arasında kiralık olarak gönderilmesi düşünülüyor.

TSHABALALA | 34 yaşında ilk kez Avrupa'nın yolunu tutan Güney Afrikalı Siphiwe Tshabalala, Erzurumspor'da 10 lig maçında sadece 220 dakika görev alabildi ve skor anlamında takımına katkı yapamadı.

ROMAN NEUSTADTER | Skrtel gibi önemli bir stoper ile birlikte oynayan Roman Neustadter, rakipler karşısında ciddi şekilde etkisiz kaldı. Sözleşmesi bitecek Neustadter ile yeni bir anlaşma yapılması mucize olarak görünüyor.

ENZO ROCO | Bonservissiz olarak kadroya katılan Şilili milli stoper ilk yarıda hiç ışık vermedi. Ligde 5 maçta toplam 211 dakika forma giyen Enzo Roco, takımda önemli bir rol oynayacak gibi görünmüyor.