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Süper Lig'de istifa! Maç sonu kameralar karşısına geçti ve... Herkes şaşkın

28.08.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 4. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 4. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı başkent ekibi Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederken karşılaşmasının ardından Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de istifa! Maç sonu kameralar karşısına geçti ve... Herkes şaşkın

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, geçtiğimiz haftayı bay geçen başkent ekibi bu maçla birlikte ilk 3 haftada 2 mağlubiyet 1 beraberlik alırken, karşılaşma sonunda teknik direktör Mustafa Dalcı istifa etti.

"CAMİADAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

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49 yaşındaki teknik adam Karagümrük mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada "Çok üzgünüz böyle bir skorla mağlup olduğumuz için. Ankaragücü camiasından özür diliyoruz. Bir senedir burada çalışıyoruz, burada güzel günlerim geçti. Şampiyon olduk, takımı layık olduğu lige taşımak nasip oldu. Kulübün önünü açmak lazım." dedi.

"İSTİFAMI VERDİM"

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"Belki çok erken ama burası Türkiye, belli şeylere insanlar dayanamıyor." diyen Dalcı, "İlk gitmesi gerekenler hocalar oluyor. Ankaragücü'ne bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum. Güçlü bir takım kurduğumuzu biliyoruz. An itibariyle istifamı verdim, yönetim kurulu değerlendirecek." diye konuştu. Mustafa Dalcı yönetiminde Süper Lig'e yükselen Başkent temsilcisi, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 puan aldı.


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