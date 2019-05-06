Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Sivasspor, evinde Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı ve Medipol Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük bir çelme taktı. Bu sonuçla 2 puanı sivasta bırakan Başakşehir puanını 63'e yükseltti.
Pazar günü ise zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve maç sarı-kırmızlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir'i yakalayan Galatasaray, averajla liderliği de eline aldı.
Bu sonuçlarının ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları en güçlü adayı Galatasaray oldu. Galatasaray şampiyon olur oranı 1.95'den 1.30'a kadar indi.
İşte şampiyonluk oranları;
Galatasaray 1.30
Başakşehir 2.50
Beşiktaş 30.00
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