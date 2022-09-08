Süper Lig'de takas transferi! Adana Demirspor ve Fenerbahçe arasında Serdar Dursun-Tayyip Talha Sanuç takası

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosuna bildirilmeyen Serdar Dursun ipleri kopardı. Takımda kendisine gelecek göremeyen golcü oyuncu menajerine kulüp bulması için talimat vermişti. Sarı-lacivertlilerin transfer etmek istediği Tayyip Talha Sanuç transferinde ilginç bir gelişme yaşandı ve Serdar Dursun takasta kullanılmaya karar verildi.

GÖRÜŞME YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Tayyip Talha Sanuç, görüşme yapmak için menajeriyle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin takasta kullanmak için Serdar Dursun'u Adana Demirspor'a önerdiği ve Adana ekibinin bu teklifi kabul ettiği iddia edildi.



