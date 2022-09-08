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  4. Süper Lig'de takas transferi! Adana Demirspor ve Fenerbahçe arasında Serdar Dursun-Tayyip Talha Sanuç takası

Süper Lig'de takas transferi! Adana Demirspor ve Fenerbahçe arasında Serdar Dursun-Tayyip Talha Sanuç takası

08.09.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gelen yeni transferlerin ardından forma şansı bulamayan Serdar Dursun takımdan ayrılmaya karar verdi. Sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor'dan istediği Tayyip Talha Sanuç transferine karşılık Serdar Dursun takasta kullanılacak. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Tayyip Talha Sanuç, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Süper Lig'de takas transferi! Adana Demirspor ve Fenerbahçe arasında Serdar Dursun-Tayyip Talha Sanuç takası
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosuna bildirilmeyen Serdar Dursun ipleri kopardı. Takımda kendisine gelecek göremeyen golcü oyuncu menajerine kulüp bulması için talimat vermişti. Sarı-lacivertlilerin transfer etmek istediği Tayyip Talha Sanuç transferinde ilginç bir gelişme yaşandı ve Serdar Dursun takasta kullanılmaya karar verildi.

GÖRÜŞME YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Tayyip Talha Sanuç, görüşme yapmak için menajeriyle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin takasta kullanmak için Serdar Dursun'u Adana Demirspor'a önerdiği ve Adana ekibinin bu teklifi kabul ettiği iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Serdar Dursun fenerbahçe tayyip talha sanuç
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