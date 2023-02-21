Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nın yıldızı Alexander Merkel: "Durumum iyi değil, teklif yok"

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinden en çok etkilenen kentlerden biri de Gaziantep olurken, şehrin Süper Lig'de mücadele eden ekibi Gaziantep FK ligden çekilme kararı almıştı.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAKLAR

TFF'den yapılan açıklamada büyük deprem felaketinin ardından transfer dönemini 18 Şubat'a uzatıldığını duyururken, Afetin ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularının da istedikleri kulübe gidebileceklerini ve yerli statüsünde oynayacaklarını duyurmuştu.

"DURUMUM İYİ DEĞİL"

Bu kulüplerin oyuncuları birçok takıma transfer olurken, Gaziantep FK’nın tecrübeli oyuncusu Alexander Merkel kendisine bir kulüp bulabilmiş değil. Konuyla alakalı konuşan 30 yaşındaki Alman futbolcu, henüz takım bulamadığını belirterek "Durumum iyi değil. Teklif yok. Mayıs ayının sonuna kadar kalmam gerekiyor. Maalesef futbol oynayamıyorum. Umarım her şey düzelir. Her şeyin güzel olmasını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

İŞTE GAZİANTEP FK'DAN AYRILAN İSİMLERİN YENİ ADRESLERİ

Alexandru Maxim: Sezon sonuna kadar Beşiktaş

Lazar Markovic: Sezon sonuna kadar Trabzonspor

Mustafa Burak Bozan: Sezon sonuna kadar Tuzlaspor

Ömürcan Artan: Tuzlaspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Luka Stankovski: Sezon sonuna kadar FC Gorica

Mustafa Eskihellaç: Sezon sonuna kadar Kasımpaşa

Günay Güvenç: Sezon sonuna kadar Kasımpaşa

Furkan Soyalp: Sezon sonuna kadar Adana Demirspor

Halil İbrahim Pehlivan: Sözleşmesi feshedildi.

