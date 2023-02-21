Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nın yıldızı Alexander Merkel: "Durumum iyi değil, teklif yok"

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinden en çok etkilenen kentlerden biri de Gaziantep olurken, şehrin Süper Lig'de mücadele eden ekibi Gaziantep FK ligden çekilme kararı almıştı.
TFF'den yapılan açıklamada büyük deprem felaketinin ardından transfer dönemini 18 Şubat'a uzatıldığını duyururken, Afetin ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularının da istedikleri kulübe gidebileceklerini ve yerli statüsünde oynayacaklarını duyurmuştu.
Bu kulüplerin oyuncuları birçok takıma transfer olurken, Gaziantep FK’nın tecrübeli oyuncusu Alexander Merkel kendisine bir kulüp bulabilmiş değil. Konuyla alakalı konuşan 30 yaşındaki Alman futbolcu, henüz takım bulamadığını belirterek "Durumum iyi değil. Teklif yok. Mayıs ayının sonuna kadar kalmam gerekiyor. Maalesef futbol oynayamıyorum. Umarım her şey düzelir. Her şeyin güzel olmasını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.
Alexandru Maxim: Sezon sonuna kadar Beşiktaş
Lazar Markovic: Sezon sonuna kadar Trabzonspor
Mustafa Burak Bozan: Sezon sonuna kadar Tuzlaspor
Ömürcan Artan: Tuzlaspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Luka Stankovski: Sezon sonuna kadar FC Gorica
Mustafa Eskihellaç: Sezon sonuna kadar Kasımpaşa
Günay Güvenç: Sezon sonuna kadar Kasımpaşa
Furkan Soyalp: Sezon sonuna kadar Adana Demirspor
Halil İbrahim Pehlivan: Sözleşmesi feshedildi.