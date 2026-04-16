
Süper Lig devi için geldi! Kim Min-Jae'nin menajeri İstanbul'da: İmzalar her an atılabilir

Fenerbahçe, eski yıldızı Kim Min-jae için harekete geçti. Güney Koreli stoperin menajeri İstanbul’a gelirken, transfer görüşmeleri hız kazandı.

Süper Lig devi için geldi! Kim Min-Jae'nin menajeri İstanbul'da: İmzalar her an atılabilir
Cevdet Berker İşleyen
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Kim Min-jae için yeniden devreye girdi.

MENAJER İSTANBUL’A GELDİ

Süper Lig devi için geldi! Kim Min-Jae nin menajeri İstanbul da: İmzalar her an atılabilir 1

Fenerbahçe yönetimi, Güney Koreli stoper Kim Min-jae’nin transferi için somut adımlar atmaya başladı. Uzun süredir gündemde olan yıldız oyuncunun menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita’nın İstanbul’a geldiği öğrenildi. Gün içerisinde taraflar arasında kritik görüşmelerin yapılması bekleniyor.

GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig devi için geldi! Kim Min-Jae nin menajeri İstanbul da: İmzalar her an atılabilir 2

Sarı-lacivertli kulüp, daha önce kadrosunda yer alan Kim Min-jae’yi yeniden takıma kazandırmak istiyor. Savunmada lider bir isim arayan yönetim, bu transferi bitirerek önemli bir eksikliği gidermeyi hedefliyor.

REKOR BEDELE GİTMİŞTİ

Süper Lig devi için geldi! Kim Min-Jae nin menajeri İstanbul da: İmzalar her an atılabilir 3

Kim Min-jae, 2021 yazında Beijing’den 3 milyon euro bonservisle Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Başarılı performansıyla dikkat çeken stoper, sadece bir sezon sonra 19 milyon euroya Napoli’ye gitti. İtalya’daki etkileyici performansının ardından Bayern Münih’e 50 milyon euro karşılığında transfer olan deneyimli oyuncunun Alman ekibiyle sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonunda sona eriyor.

FENERBAHÇE & RİZESPOR - HEMEN OYNA

FENERBAHÇE & RİZESPOR - HEMEN OYNA

GENÇLERBİRLİĞİ & GALATASARAY - HEMEN OYNA

GENÇLERBİRLİĞİ & GALATASARAY - HEMEN OYNA

TRABZONSPOR & BAŞAKŞEHİR - HEMEN OYNA

TRABZONSPOR & BAŞAKŞEHİR - HEMEN OYNA

