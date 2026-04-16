Süper Lig devi için geldi! Kim Min-Jae'nin menajeri İstanbul'da: İmzalar her an atılabilir

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Kim Min-jae için yeniden devreye girdi.

MENAJER İSTANBUL’A GELDİ

Fenerbahçe yönetimi, Güney Koreli stoper Kim Min-jae’nin transferi için somut adımlar atmaya başladı. Uzun süredir gündemde olan yıldız oyuncunun menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita’nın İstanbul’a geldiği öğrenildi. Gün içerisinde taraflar arasında kritik görüşmelerin yapılması bekleniyor.

GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertli kulüp, daha önce kadrosunda yer alan Kim Min-jae’yi yeniden takıma kazandırmak istiyor. Savunmada lider bir isim arayan yönetim, bu transferi bitirerek önemli bir eksikliği gidermeyi hedefliyor.

REKOR BEDELE GİTMİŞTİ

Kim Min-jae, 2021 yazında Beijing’den 3 milyon euro bonservisle Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Başarılı performansıyla dikkat çeken stoper, sadece bir sezon sonra 19 milyon euroya Napoli’ye gitti. İtalya’daki etkileyici performansının ardından Bayern Münih’e 50 milyon euro karşılığında transfer olan deneyimli oyuncunun Alman ekibiyle sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonunda sona eriyor.