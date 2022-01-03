Süper Lig devi transferini bitirdi! Genç yıldız, Sarp Sınır Kapısı'ndan girişi yaptı

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'a 7 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, şampiyonluğa giden yolda takımı güçlendirmek için takviyelere başladı. Bu bağlamda anlaşmaya varılan Gürcü sol bek Irakli Azarovi, kendini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor daha önce gündemine gelen Irakli Azarovi'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Bordo mavililerin, Gürcü oyuncu ile prensip olarak anlaştığı ortaya çıktı. 19 yaşındaki sol bek oyuncusu, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Azarovi, buradan kendi aracıyla Trabzon'a gelerek yönetimle sözleşme detaylarını görüşecek. Daha sonra sağlık kontrolünden geçecek olan Gürcü futbolcu kendisini bordo mavili renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Trabzonspor'un, genç oyuncu için kulübü Dinamo Batumi'ye 1 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi. Genç oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.



