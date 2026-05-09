Süper Lig'e veda eden iki ekip belli oldu! Karagümrük ve Kayserispor lige veda etti

Süper Lig’de 33. hafta karşılaşmalarının ardından küme düşme hattındaki düğüm büyük ölçüde çözüldü. Sezonun bitimine bir hafta kala Kayserispor ile Karagümrük’ün lige veda ettiği kesinleşti.
Kritik deplasmanda Alanyaspor’a konuk olan Kayserispor, sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Alt sıralardan kurtulmak için mutlak puana ihtiyaç duyan sarı-kırmızılı ekip, aldığı yenilgi sonrası Süper Lig’de kalma şansını kaybetti.
Karagümrük ise deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek umutlarını son haftaya taşımaya çalıştı. Ancak rakiplerinin aldığı sonuçların ardından İstanbul temsilcisinin kazandığı üç puan ligde kalmak için yeterli olmadı.
Ligin tamamlanmasına bir hafta kala hem Kayserispor hem de Karagümrük matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen takımlar oldu. Böylece iki ekip, gelecek sezon yoluna 1. Lig’de devam edecek.
