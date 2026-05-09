Süper Lig'e veda eden iki ekip belli oldu! Karagümrük ve Kayserispor lige veda etti

Süper Lig’de küme düşme hattındaki hesaplar 33. hafta sonunda netleşti. Kayserispor, Alanyaspor deplasmanında aldığı yenilgiyle lige veda ederken, Karagümrük’ün Kocaelispor karşısındaki galibiyeti de yeterli olmadı.

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’de 33. hafta karşılaşmalarının ardından küme düşme hattındaki düğüm büyük ölçüde çözüldü. Sezonun bitimine bir hafta kala Kayserispor ile Karagümrük’ün lige veda ettiği kesinleşti.

KAYSERİSPOR ALANYA’DA YIKILDI

Kritik deplasmanda Alanyaspor’a konuk olan Kayserispor, sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Alt sıralardan kurtulmak için mutlak puana ihtiyaç duyan sarı-kırmızılı ekip, aldığı yenilgi sonrası Süper Lig’de kalma şansını kaybetti.

KARAGÜMRÜK’ÜN GALİBİYETİ YETMEDİ

Karagümrük ise deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek umutlarını son haftaya taşımaya çalıştı. Ancak rakiplerinin aldığı sonuçların ardından İstanbul temsilcisinin kazandığı üç puan ligde kalmak için yeterli olmadı.

SON HAFTA ÖNCESİ VEDA ETTİLER

Ligin tamamlanmasına bir hafta kala hem Kayserispor hem de Karagümrük matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen takımlar oldu. Böylece iki ekip, gelecek sezon yoluna 1. Lig’de devam edecek.

