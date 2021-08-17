YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Süper Lig ekibi Gaziantep'in yeni sezon formaları satışta

Süper Lig ekibi Gaziantep'in yeni sezon formaları satışta

17.08.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Gaziantep'in yeni sezon formaları satışta

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni sezon formaları satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın 2021-2022 sezonunda kullanacağı yeni formaların bugün itibarıyla GFK Store mağazalarında satışına başlandı.

Bir süre önce tanıtılan formalar arasında, değişikliğin yapılmadığı "efsane çubuklu", "kırmızı", "damalı beyaz" ve "gold" yer alıyor.

Taraftarlar, kentteki Sanko Park AVM ve internet sitesinden satın aldıkları formalara futbolcuların isim ve numaralarını yazdırabilecek.

GFK Store mağazalarında yaş gruplarına özel indirimlerin de yapılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdikİstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdik
PARTNERAşk bitti!Aşk bitti!
Gaziantep’te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldüGaziantep’te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:42
Öğle
12:40
İkindi
16:24
Akşam
19:28
Yatsı
20:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
Çağan Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Nadide Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Umut Eczanesi
Sehitkamil
Ayaz Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.